Нетрезвого водителя скутера задержали великолукские полицейские

20:33, 29 июля 2023, ПАИ

Сотрудники полиции задержали в Великих Луках нетрезвого водителя скутера, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 25 июля в Великих Луках на проспекте Гагарина полицейские остановили для проверки управлявшего скутером 37-летнего местного жителя. Выяснилось, что этот мужчина находился в нетрезвом состоянии.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напоминают, что в соответствии со статьёй 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.