Россияне смогут обращаться в госорганы через портал «Госуслуг»
Россияне смогут обращаться в госорганы через портал «Госуслуги». Соответствующий закон одобрил Совфед, сообщает РИА Новости.
Сенаторы одобрили изменения в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан», которые закрепляют возможность отправить обращение к госорганам, органам местного самоуправления или к должностным лицам через портал «Госуслуги» и получить на него ответ.
При этом сохраняется право взаимодействовать с органами власти в стандартной письменной форме, через электронную почту, а также через официальные сайты ведомств и служб.
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