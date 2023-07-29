Россияне смогут обращаться в госорганы через портал «Госуслуг»

20:07, 29 июля 2023, ПАИ

Россияне смогут обращаться в госорганы через портал «Госуслуги». Соответствующий закон одобрил Совфед, сообщает РИА Новости.

Сенаторы одобрили изменения в закон «О порядке рассмотрения обращений граждан», которые закрепляют возможность отправить обращение к госорганам, органам местного самоуправления или к должностным лицам через портал «Госуслуги» и получить на него ответ.

При этом сохраняется право взаимодействовать с органами власти в стандартной письменной форме, через электронную почту, а также через официальные сайты ведомств и служб.