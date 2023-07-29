Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

79-ю годовщину освобождения и День поселка отмечают в Палкинском районе

Мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и Дню поселка проходят в Палкино сегодня, 29 июля. Об этом сообщает районная газета «Льновод».

Фото здесь и далее: газета Палкинского района "Льновод"

В честь иконы Пресвятой Богородицы «Чирская» в Палкино состоялась Божественная литургия и водосвятный молебен в храме Святителя Николая, где пребывает чудотворный образ Богоматери.

Также палкинцы воздали дань памяти погибшим при освобождении района. Гирлянду Славы и цветы возложили на Аллее Героев, затем провели митинг и почтили память погибших на братском захоронении.

Кроме того, традиционно в дни празднования Дня освобождения района Доску почета украсили портреты учителей Нины Вафоломеевой и Ольги Анисимовой, работников муниципальных образований Светланы Графовой и Наталии Силиной, членов Совета ТОС «Родник» села Качаново Елены Колосовой и Оксаны Белкиной, дорожного мастера Андрея Афанасьева, старшего слесаря-сантехника Максима Филиппова, художественного руководителя Сергея Славщика, специалиста социального обслуживания Елены Андреевой, начальника отдела почтовой связи Любови Бобровской, повара Елены Степановой.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 июля 2023

Псковичам рассказали, что продавали на ярмарках на Ильинской площади в XIX веке

29 июля 2023

79-ю годовщину освобождения и День поселка отмечают в Палкинском районе

29 июля 2023

Лучшие музыкальные коллективы Псковской области выступают в Витебске

29 июля 2023

«Кровавый зуб» нашли в лесах Псковской области

29 июля 2023

Псков и Витебск официально стали городами-побратимами

29 июля 2023

Химические опыты, телекинез и гипноз: научное шоу показали детям на Днях Псковской области в Витебске

29 июля 2023

160 метров теплотрассы меняют в аллее Ветеранов в Пскове

29 июля 2023

Правила дорожного движения напомнили детям печорские полицейские


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...