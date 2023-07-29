79-ю годовщину освобождения и День поселка отмечают в Палкинском районе

21:59, 29 июля 2023, ПАИ

Мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и Дню поселка проходят в Палкино сегодня, 29 июля. Об этом сообщает районная газета «Льновод».

В честь иконы Пресвятой Богородицы «Чирская» в Палкино состоялась Божественная литургия и водосвятный молебен в храме Святителя Николая, где пребывает чудотворный образ Богоматери.

Также палкинцы воздали дань памяти погибшим при освобождении района. Гирлянду Славы и цветы возложили на Аллее Героев, затем провели митинг и почтили память погибших на братском захоронении.

Кроме того, традиционно в дни празднования Дня освобождения района Доску почета украсили портреты учителей Нины Вафоломеевой и Ольги Анисимовой, работников муниципальных образований Светланы Графовой и Наталии Силиной, членов Совета ТОС «Родник» села Качаново Елены Колосовой и Оксаны Белкиной, дорожного мастера Андрея Афанасьева, старшего слесаря-сантехника Максима Филиппова, художественного руководителя Сергея Славщика, специалиста социального обслуживания Елены Андреевой, начальника отдела почтовой связи Любови Бобровской, повара Елены Степановой.