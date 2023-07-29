Псковичам рассказали, что продавали на ярмарках на Ильинской площади в XIX веке
Какие товары предлагали псковичам торговцы на Ильинской площади во время базарных дней в XIX веке, рассказали в Государственном архиве Псковской области.
Сведения о товарах, которыми торговали на Ильинской площади в Пскове, содержатся в «Обязательных для жителей города Пскова постановлениях Псковской городской думы о внутреннем порядке на ярмарках, рынках и базарах», датированных 18 октября 1882 года.
«На Ильинской площади дозволяется торговать сеном и соломою. Примечание. В случае большого привоза сих материалов дозволяется остановка для них в прилегающей к сей площади Богоявленской улице», – гласит пункт 11 данного документа.
Также в постановлениях содержатся данные об организации торговли, например о санитарных правилах. Уже в те годы продаваемое мясо было «подвергаемо предварительно врачебному осмотру».
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