Жителям Псковского района напомнили, как обезопасить свои деньги от мошеннических посягательств

22:53, 29 июля 2023, ПАИ

Сотрудники УМВД России по Псковской области встретились с жителями деревни Родина Псковского района, чтобы напомнить им об опасности звонков неизвестных. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Старший дознаватель направления по контролю за расследованием преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий отдела организации дознания УМВД России по Псковской области Маргарита Воробьева рассказала жителям микрорайона о главных схемах дистанционных мошенничеств.

Спикер подчеркнула, что каждый раз злоумышленники придумывают новые схемы обмана: представляются сотрудниками банка или силовых структур, звонят от имени попавшего в беду родственника, сулят выигрыш в лотерею или компенсацию за покупки.

Кроме того, Маргарита Воробьева акцентировала внимание псковичей на правилах безопасных покупок в интернете через сайт бесплатных объявлений.