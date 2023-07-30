С Днём ВМФ России поздравил жителей региона Александр Котов от имени депутатского корпуса

10:03, 30 июля 2023, ПАИ

С Днём Военно-Морского Флота поздравил жителей Псковской области председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени депутатского корпуса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Уважаемые офицеры, матросы и ветераны морской службы! Дорогие жители Псковской области! День Военно-Морского Флота России – праздник всех поколений защитников морских рубежей Отечества. Это день, когда в каждом регионе нашей огромной страны чествуют подвиги военных моряков – великих флотоводцев прошлого и мужественных матросов и офицеров, сегодня находящихся на службе Родине и своему народу», – подчеркнул спикер областного Собрания.

Он отметил, что отечественный военно-морской флот всегда был несокрушимой опорой России. «Таким он остаётся и в современных непростых реалиях, надёжно защищая национальные интересы и суверенитет России», – заметил Александр Котов.

«Храбрость и профессионализм военных моряков, их верность воинскому долгу и беззаветная преданность Отчизне – залог победной мощи российского флота. С праздником! С Днём ВМФ России!» – заключил спикер регионального парламента.