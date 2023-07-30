В Роскачестве рассказали, что сухой хвостик у арбуза не говорит о его спелости

15:28, 30 июля 2023, ПАИ

При выборе арбуза не следует полагаться на его сухой хвостик. Он может высохнуть при транспортировке, когда сам плод ещё не дозрел. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

«Хвостик арбуза на 100 процентов не говорит о спелости и вкусе. Сухим хвостик может быть после нескольких дней транспортировки, даже если сама ягода еще «зеленая». Пересохший хвостик также должен стать сигналом к тому, чтобы поискать другую, более подходящую ягоду», – подчеркнули там.

В Роскачестве отметили, что внимание стоит уделить целостности корки арбуза. Ведь большое количество дефектов (трещины, побитости, рубцы) не допускается, поскольку через них в мякоть могут попасть микроорганизмы, где они будут активно размножаться. Стоит отказаться от покупки разрезанных и поврежденных плодов. Также не стоит просить резать арбуз, чтобы посмотреть цвет или попробовать его на вкус.

В организации посоветовали не забывать стучать по арбузу перед покупкой и вслушиваться: звук должен быть чем-то средним между глухим и звонким. Если он глухой - ягода может быть перезревшей, а если звонкий - велика вероятность, что она еще не дозрела.

«Спелый арбуз будет свежим, целым и чистым с матовой корочкой, а полосы - яркими и отчетливыми. Место, которым арбуз соприкасался с землей, должно быть одно ярко-желтого цвета», – уточнили в Роскачестве.

При этом перед подачей арбуза на стол следует тщательно вымыть его с мылом, чтобы избавиться от частичек почвы и содержащихся в ней микробов, и избежать пищевого отравления. Эксперты уточняют, что отравления этим продуктом связаны как раз с плохой гигиеной, а не с наличием нитратов, которых после созревания в мякоти не остается.