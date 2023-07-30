Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Роскачестве рассказали, что сухой хвостик у арбуза не говорит о его спелости

При выборе арбуза не следует полагаться на его сухой хвостик. Он может высохнуть при транспортировке, когда сам плод ещё не дозрел. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роскачество.

Фото: ПАИ

«Хвостик арбуза на 100 процентов не говорит о спелости и вкусе. Сухим хвостик может быть после нескольких дней транспортировки, даже если сама ягода еще «зеленая». Пересохший хвостик также должен стать сигналом к тому, чтобы поискать другую, более подходящую ягоду», – подчеркнули там.

В Роскачестве отметили, что внимание стоит уделить целостности корки арбуза. Ведь большое количество дефектов (трещины, побитости, рубцы) не допускается, поскольку через них в мякоть могут попасть микроорганизмы, где они будут активно размножаться. Стоит отказаться от покупки разрезанных и поврежденных плодов. Также не стоит просить резать арбуз, чтобы посмотреть цвет или попробовать его на вкус.

В организации посоветовали не забывать стучать по арбузу перед покупкой и вслушиваться: звук должен быть чем-то средним между глухим и звонким. Если он глухой - ягода может быть перезревшей, а если звонкий - велика вероятность, что она еще не дозрела.

«Спелый арбуз будет свежим, целым и чистым с матовой корочкой, а полосы - яркими и отчетливыми. Место, которым арбуз соприкасался с землей, должно быть одно ярко-желтого цвета», – уточнили в Роскачестве.

При этом перед подачей арбуза на стол следует тщательно вымыть его с мылом, чтобы избавиться от частичек почвы и содержащихся в ней микробов, и избежать пищевого отравления. Эксперты уточняют, что отравления этим продуктом связаны как раз с плохой гигиеной, а не с наличием нитратов, которых после созревания в мякоти не остается.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 июля 2023

Полиция ищет свидетелей наезда на пешехода в Пскове

30 июля 2023

В Роскачестве рассказали, что сухой хвостик у арбуза не говорит о его спелости

30 июля 2023

Псковский юрист назвал риски неофициального трудоустройства

30 июля 2023

Подводная лодка «Великие Луки» стала участницей парада в Санкт-Петербурге

30 июля 2023

ВИДЕО. Десантирование на воду в Пскове

30 июля 2023

ФОТОФАКТ. Тысячи псковичей собрались на праздновании Дня ВМФ России

30 июля 2023

День ВМФ России отмечают в Пскове

30 июля 2023

До +25 градусов ожидается в Псковской области 31 июля


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...