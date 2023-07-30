Благотворительная акция в поддержку бойцов СВО прошла в Пустошке

17:55, 30 июля 2023, ПАИ

Благотворительная акция «Мы вместе» в поддержку бойцов СВО прошла в городском парке Пустошки. Об этом сообщает газета «Вперёд».

В программе – сбор средств в поддержку участников СВО, выступление участников художественной самодеятельности из Пустошки, Невеля, Усвят, Новосокольников. Собравшихся в парке участников благотворительной акции приветствовал глава района Юрий Кравцов.

«Пустошане участвовали в сборе «Посылка солдату», вносили средства индивидуально и группами: например, участвовали в сборе средств целым ТОС («Возрождение»). Желающие имели возможность написать слова поддержки нашим бойцам, их отправят по адресу организаторы «Фронтовой почты», – отметили в газете.