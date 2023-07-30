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Спорт

Псковичка завоевала золото на первенстве России по гребле 

Псковичка Елизавета Кожевина победила на первенстве России по гребле на байдарках среди девушек до 17 лет на дистанции 5 000 метров. Соревнования проходили в Воронеже. Об этом спортсменка сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ. 

Фото: Григорий Захаров

«Это первая моя медаль, поэтому я очень рада, – рассказала Елизавета Кожевина. – Гонка далась не очень тяжело. На старте вышла в лидеры и пыталась удержаться на волне».

Она отметила, что почти всю дистанцию шла второй. «Но девочку, которая шла первой, дисквалифицировали, потому что она подрезала соперницу на повороте, и я стала победителем, – подчеркнула псковичка. – Можно сказать, что мне повезло!»

Отметим, что тренирует спортсменку Григорий Захаров.

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