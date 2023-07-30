Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир 31 июля

21:22, 30 июля 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир в понедельник, 31 июля, в 11:30.

О том, как псковичей встретили в Витебске на Днях Псковской области, как договорились «дружить домами», ведущим расскажет председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Там же, в Витебске, побывала делегация Псковского государственного университета. О «высшем» (образовательном) преломлении Дней Псковской области в Витебске расскажет проректор ПсковГУ Ольга Серова.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» 31 июля в 11:30 на сайте Псковского агентства информации, в телеграм-канале ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и на наших страницах в соцсети «ВКонтакте».