«Ласточка» на маршруте Санкт-Петербург – Печоры задержалась более чем на два часа

20:58, 30 июля 2023, ПАИ

Задержка электропоезда № 813 «Ласточка» сообщения Санкт-Петербург – Печоры более чем на два часа произошла сегодня. Это связано с задымлением хозяйственного поезда на однопутном перегоне Моглино – Новоизборск в Псковской области, которое случилось в 17:36. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

Там также принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Информацию о фактическом прибытии поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

Ранее сообщалось, что тепловоз загорелся в Псковском районе. Видео с места происшествия можно посмотреть здесь.