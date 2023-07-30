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Марина Гаращенко – о посещении витебских медучреждений: Нам есть чему поучиться друг у друга

Дни Псковской области прошли в Витебске. В течение двух дней делегация системы здравоохранения региона работала в белорусских медучреждениях. Итоги поездки подвела председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Об этом она написала в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал Марины Гаращенко

«Хочу выразить огромную благодарность губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, начальнику Главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Михаилу Вишневецкому за организацию визита, Владиславу Мужиченко [главврач Витебского областного клинического центра медицинской реабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств. – ПАИ], который эти два дня нас сопровождал, был на каждом объекте, терпеливо отвечал на все наши вопросы и просьбы», – отметила Марина Гаращенко.   

Она также поблагодарила главных врачей медицинских организаций, которые показали работу учреждений изнутри, рассказали о деталях, достижениях и проблемах. «Нам есть чему поучиться друг у друга, а обмен опытом и сотрудничество способны помочь найти точки соприкосновения для проработки проблемных вопросов. Российскую Федерацию и Белоруссию, Псковскую и Витебскую области связывают дружба, история, духовные и нравственные ценности», – подчеркнула председатель профильного комитета.

Отметим, что со всеми новостями о ходе Дней Псковской области в Витебске можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ

Напомним, Дни Псковской области в Витебске проводятся в соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, принятым на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным в рамках рабочего визита делегации Витебского областного исполнительного комитета в Псковскую область в июле 2022 года. 

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