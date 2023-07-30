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Часть туманности Северная Америка удалось сфотографировать псковичу

Туманность Северная Америка сфотографировал астроном-любитель Владимир Колпаков под Псковом. Свой снимок он опубликовал в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Владимир Колпаков/ группа «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте»

«Сегодня ночью удалось поснимать немного в компании с Сергеем Поповым. В этот раз решил посмотреть, как выглядит NGC 7000 или Туманность Северная Америка. В кадр она целиком не влезла, но небольшая её часть получилась достаточно неплохо для первого раза», – отметил Владимир Колпаков.

Он уточнил, что съёмка проводилась в 10 километрах от Пскова. «Параллельно фотоаппарат снимал Персеиды. К сожалению, из 1980 кадров получился только один кадр, на котором уверенно видно небольшой персеид, светящийся зелёным цветом», – рассказал астроном-любитель.

Ночное небо фотографы запечатлели с использованием оборудования, закупленного в рамках научно-просветительского проекта «Поехали!», который реализуется с помощью фонда Президентских грантов.

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