Познакомиться с добровольческими проектами Псковской области смогли жители Витебска

08:02, 31 июля 2023, ПАИ

Волонтеры Псковской области приняли участие в Днях Псковской области в Витебске. Об этом сообщается в телеграм-канале «Доброволец Псковской области».

Ресурсный центр добровольчества Псковской области совместно с Центром молодёжи и общественных инициатив, а также с поисковым движением России представлял на мероприятии ряд площадок.

Гости мероприятия могли познакомиться с работой поисковых движений Псковской области, сыграть в игру по проектированию «Содействие» и в настольные игры.

Для участников Дней Псковской области в Витебске подготовили мастер-классы по изготовлению мягких игрушек, плетению браслетов, рисованию и лепки из теста.

Помимо этого, все желающие могли ознакомиться с добровольческими практиками Псковской области.

Отметим, что со всеми новостями о ходе Дней Псковской области в Витебске можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.

Напомним, мероприятие проводится в соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, принятым на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным в рамках рабочего визита делегации Витебского областного исполнительного комитета в Псковскую область в июле 2022 года.