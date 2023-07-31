Познакомиться с добровольческими проектами Псковской области смогли жители Витебска
Волонтеры Псковской области приняли участие в Днях Псковской области в Витебске. Об этом сообщается в телеграм-канале «Доброволец Псковской области».
Ресурсный центр добровольчества Псковской области совместно с Центром молодёжи и общественных инициатив, а также с поисковым движением России представлял на мероприятии ряд площадок.
Гости мероприятия могли познакомиться с работой поисковых движений Псковской области, сыграть в игру по проектированию «Содействие» и в настольные игры.
Для участников Дней Псковской области в Витебске подготовили мастер-классы по изготовлению мягких игрушек, плетению браслетов, рисованию и лепки из теста.
Помимо этого, все желающие могли ознакомиться с добровольческими практиками Псковской области.
Отметим, что со всеми новостями о ходе Дней Псковской области в Витебске можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.
Напомним, мероприятие проводится в соответствии с решением губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, принятым на встрече с председателем Витебского областного исполнительного комитета Александром Субботиным в рамках рабочего визита делегации Витебского областного исполнительного комитета в Псковскую область в июле 2022 года.