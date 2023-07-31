Стали известны причины стресса работников в Псковской области

08:22, 31 июля 2023, ПАИ

70% опрошенных псковичей не согласны с мнением, что постоянный стресс и чрезмерная тревога – это нормальная часть жизни, а 17% согласны с ним полностью. Об этом сообщает сервис hh.ru.

Среди местных работодателей картина похожая: 72% также не воспринимают постоянный стресс как норму и только 18% смирились со стрессом и приняли его как неизбежное зло. При этом 70% представителей компаний считают, что руководители испытывают намного больше стресса, чем линейные сотрудники (в 2021-м с этим были согласны 73%).

Работодатели и сотрудники в Псковской области по-разному видят причины стресса трудящихся на работе. Так, начальники, как правило, считают главной причиной стресса у их сотрудников большой объем работы – так ответили 57%. На втором месте по частотности упоминания оказалась причина – неуверенность в завтрашнем дне – 47% (в 2021-м эта тема была на 5-й строчке). Личные проблемы как причину стресса отметили 40% работодателей. Новости и социально-политический контекст, по их мнению, стоят на четвёртом месте, а проблемы с руководством опустились с третьей строчки на шестую. Также в топ причин, из-за которых могут стрессовать работники, по мнению их руководителей, вошли дедлайны (сроки выполнения задач) – так ответили еще 37%.

В свою очередь местные работники, прошедшие опрос, среди причин стресса на работе чаще всего называют:

Неуверенность в завтрашнем дне – 55% (год назад эта причина была третьей по популярности);

Новости, социально-политический контекст – 37%;

Отношения с руководством – 43%.

«Все больше людей считают, что постоянный стресс – это не норма. Доверие к психотерапии постепенно растет, особенно у молодых людей. Возможно, эти два тренда связаны в том числе с тем, что за последний год существенно вырос уровень тревоги. Работодатели и соискатели по-разному оценивают причины стресса на работе, поэтому меры по его снижению могут не всегда оказаться эффективными. Отсутствие диалога и взаимопонимания по поводу источников стресса может вызывать напряженность и конфликты в компании. Поэтому важно изучать мнение сотрудников и вкладываться в создание комфортной корпоративной культуры. С этим здорово помогают программы психологической поддержки: компенсация психотерапии для сотрудников, вебинары для команды и обучающие программы для руководителей», – отметила руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО Мария Бузунова.

Она добавила, что для большинства опрошенных компаний важность квалифицированной психологической поддержки на работе по-прежнему невысока, хотя потребность в ней очевидна.