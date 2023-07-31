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Какие лекарства могут вызвать «аллергию» на солнце, объяснил врач

Летом случается так, что некоторые люди начинают испытывать редкий побочный эффект от лекарств. Симптомы схожи с аллергией на солнце. Об этом предупредил в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

Фото ПАИ

Он подчеркнул, что в период лета излучение ультрафиолета становится более интенсивным. Однако, по его словам, не только это может поспособствовать необычной реакции некоторых людей на солнце. «Например, ожоги, вплоть до волдырей, либо по всему телу возникает зудящая сыпь, очень похожая на аллергическую, которой раньше не было», – сказал врач.

Алексей Водовозов предупредил, что появление таких симптомов может спровоцировать прием некоторых лекарств. Врач пояснил, что многие распространённые препараты имеют фотосенсибилизирующий эффект, то есть способность повышать чувствительность организма к ультрафиолету.

«Например, нестероидные противовоспалительные средства, даже ибупрофен изредка может провоцировать реакцию на солнце. Оральные контрацептивы тоже могут вызвать фотоаллергию. Тетрациклиновые антибиотики, статины – на самом деле очень много препаратов, которые так могут работать», – предупредил врач.

Алексей Водовозов уточнил, что примерно 1% населения Земли подвержен «аллергии» на солнце.

Врач порекомендовал перед тем, как поработать на солнце, внимательно прочитать инструкции к тем лекарствам, которые принимает человек. То же самое надо делать перед началом приема любого нового препарата, подчеркнул врач. «Не выкидывайте инструкцию, сначала прочитайте раздел побочных эффектов, несовместимостей и всего прочего, поищите строчку про фотосенсибилизацию», – сказал Алексей Водовозов.

Он добавил, что тем людям, которые принимают лекарства, имеющие фотосенсибилизирующий эффект, в летние месяцы необходимо соблюдать особые меры предосторожности. «Старайтесь передвигаться в тени, используйте головной убор и солнечные очки, потому что глаза тоже могут быть обожжены. Используйте солнцезащитные кремы с SPF как минимум 30, а лучше 50. И нужно беречься от активного солнца в период с 11 до 16 часов», – порекомендовал Алексей Водовозов.

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