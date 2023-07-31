Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Небезопасный тротуар привлёк внимание главы Пскова

Упирающийся в парковку тротуар на улице Юбилейной у домов 77б и 51а оборудуют в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«На улице Юбилейной у домов 77б и 51а тротуар упирается в парковку. Это подвергает опасности пешеходов: мам с колясками, велосипедистов, маломобильных граждан. Им приходится маневрировать между машинами, чтобы пройти по этому участку», – написал Борис Елкин.

Он уточнил, что поручил проработать вопрос организации безопасного движения пешеходов, чтобы псковичи могли передвигаться, не подвергая себя опасности.

«В рамках ремонта улицы Юбилейной здесь будет оборудован тротуар», – отметил глава города и подчеркнул, что безопасность пешеходов – превыше всего.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 июля 2023

Опубликована программа фестиваля «Железный град» в Изборске

31 июля 2023

Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

31 июля 2023

Директор Псковского планетария станет гостем программы на «Серебряном дожде»

31 июля 2023

Небезопасный тротуар привлёк внимание главы Пскова

31 июля 2023

До 25 градусов прогреется воздух в Пскове сегодня

31 июля 2023

Какие лекарства могут вызвать «аллергию» на солнце, объяснил врач

31 июля 2023

Стали известны причины стресса работников в Псковской области

31 июля 2023

Познакомиться с добровольческими проектами Псковской области смогли жители Витебска


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...