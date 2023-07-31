Небезопасный тротуар привлёк внимание главы Пскова

09:57, 31 июля 2023, ПАИ

Упирающийся в парковку тротуар на улице Юбилейной у домов 77б и 51а оборудуют в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«На улице Юбилейной у домов 77б и 51а тротуар упирается в парковку. Это подвергает опасности пешеходов: мам с колясками, велосипедистов, маломобильных граждан. Им приходится маневрировать между машинами, чтобы пройти по этому участку», – написал Борис Елкин.

Он уточнил, что поручил проработать вопрос организации безопасного движения пешеходов, чтобы псковичи могли передвигаться, не подвергая себя опасности.

«В рамках ремонта улицы Юбилейной здесь будет оборудован тротуар», – отметил глава города и подчеркнул, что безопасность пешеходов – превыше всего.