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Общество

Выставку «Сказки псковских мастеров» могут увидеть псковичи в «Михайловском»

Выставка «Сказки псковских мастеров» работает в анфиладе выставочных залов второго этажа Научно-культурного центра Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Экспозиция представляет собой коллекцию русских народных и авторских игрушек. Выставка будет работать со среды по воскресенье с 9:00 до 17:00 до 31 декабря.

Справки и заявки осуществляются по телефону (8 81146) 2-23-21 или по электронной почте: bilet1911@yandex.ru.

Фото: Пушкинский заповедник

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