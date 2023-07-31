Выставку «Сказки псковских мастеров» могут увидеть псковичи в «Михайловском»

14:43, 31 июля 2023, ПАИ

Выставка «Сказки псковских мастеров» работает в анфиладе выставочных залов второго этажа Научно-культурного центра Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Экспозиция представляет собой коллекцию русских народных и авторских игрушек. Выставка будет работать со среды по воскресенье с 9:00 до 17:00 до 31 декабря.

Справки и заявки осуществляются по телефону (8 81146) 2-23-21 или по электронной почте: bilet1911@yandex.ru.