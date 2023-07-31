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Общество

Опубликована программа фестиваля «Железный град» в Изборске

Традиционный фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» откроется в Изборске 5 августа. Об этом ПАИ сообщили в Изборском музее.

Фото здесь и далее: Изборский музей

Программа фестиваля:

Изборская крепость:

12:00 – 20:00 – Средневековая ярмарка, мастер-классы. Детская площадка. Лагерь стрельцов;

14:00 – Открытие фестиваля и построение участников. Представление клубов;

14:10 – Дефиле исторического костюма и доспеха (XIII–XIV веков), сражение по правилам маневров;

14:45 – Концерт средневековой музыки;

15:15 – Дефиле исторического костюма и доспеха (XVI–XVII веков), сражение по правилам маневров.

Плато над Городищенским озером:

16:30 – Конный рыцарский турнир;

18:00 – 19:00 – Концерт средневековой музыки.

Вход на фестиваль осуществляется по стоимости входного билета в Изборскую крепость. Для детей и подростков до 16 лет посещение свободное.

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