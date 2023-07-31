Опубликована программа фестиваля «Железный град» в Изборске
Традиционный фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град» откроется в Изборске 5 августа. Об этом ПАИ сообщили в Изборском музее.
Программа фестиваля:
Изборская крепость:
12:00 – 20:00 – Средневековая ярмарка, мастер-классы. Детская площадка. Лагерь стрельцов;
14:00 – Открытие фестиваля и построение участников. Представление клубов;
14:10 – Дефиле исторического костюма и доспеха (XIII–XIV веков), сражение по правилам маневров;
14:45 – Концерт средневековой музыки;
15:15 – Дефиле исторического костюма и доспеха (XVI–XVII веков), сражение по правилам маневров.
Плато над Городищенским озером:
16:30 – Конный рыцарский турнир;
18:00 – 19:00 – Концерт средневековой музыки.
Вход на фестиваль осуществляется по стоимости входного билета в Изборскую крепость. Для детей и подростков до 16 лет посещение свободное.