До +28 градусов ожидается в Псковской области 1 августа
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 1 августа. Ночь пройдёт без существенных осадков, днём местами возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе он станет порывистым.
Температура воздуха по Псковской области ночью будет от +10 до +15 градусов, днём – от +23 до +28 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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