До +28 градусов ожидается в Псковской области 1 августа

13:05, 31 июля 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 1 августа. Ночь пройдёт без существенных осадков, днём местами возможны кратковременные дожди и грозы. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе он станет порывистым.

Температура воздуха по Псковской области ночью будет от +10 до +15 градусов, днём – от +23 до +28 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.