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Общество

Более 60 псковских семей получили единовременную выплату при усыновлении детей

67 семей, которые приняли на воспитание детей с начала 2023 года в Псковской области, получили единовременную выплату от Социального фонда России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального фонда. 

Фото: Елена Коноплёва / ПАИ

Единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью – это разовая мера поддержки, на получение которой имеют право усыновители детей, а также их опекуны, попечители или приёмные родители. При этом они должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории России.

«Поскольку выплата является разовой, она предоставляется в фиксированном размере. В Псковской области это – 22 909,03 рублей. «Отметим, если семья приняла на воспитание сразу нескольких детей, пособие положено на каждого из них», – объяснили в учреждении.

Для получения единовременного пособия необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу СФР или МФЦ. От заявителя потребуется копия решения суда об усыновлении ребёнка, остальные документы специалисты Отделения СФР самостоятельно запросят по межведомственному взаимодействию. Также заявление можно подать через портал «Госуслуг» или направить по почте (в этом случае направляется нотариально заверенная копия решения суда об усыновлении).

В фонде подчеркнули, что заявление необходимо подать в течение шести месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении либо со дня вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении опеки или попечительства, либо со дня заключения договора о принятии ребёнка в семью.

Решение о назначении пособия принимается в течение пяти рабочих дней после поступления соответствующего заявления. При отсутствии необходимых документов и сведений срок рассмотрения может быть продлён до 20 рабочих дней. Если в заявлении будут указаны недостоверные сведения либо в течение пяти рабочих дней со дня его регистрации не будут представлены документы, то будет принято решение об отказе в назначении пособия.

По всем вопросам можно позвонить по телефону ОСФР: 8-800-200-00-98. Время работы: с понедельника по четверг с 08:30 до 18:00, пятница – с 08:30 до 15:30. 

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