Более 160 работ представили студенты-репинцы в «Михайловском»

14:55, 31 июля 2023, ПАИ

Традиционную выставку «Первое впечатление» открыли для посетителей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Большая, насчитывающая 77 графических и 88 живописных работ, экспозиция подготовлена по итогам традиционной летней практики студентов Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина при Российской академии художеств. Здесь есть натюрморты, интерьеры домов-музеев и флигелей в усадьбах, многочисленные портреты, но большая часть представленного, ожидаемо, – пейзажи, виды Пушкинского заповедника и его окрестностей и даже псковский храм Николы со Усохи.

«По обычаю, заведённому ещё в конце 50-х годов прошлого века легендарным директором Пушкинского заповедника Семёном Гейченко, сотрудники музея вместе с молодыми художниками подготовили каталоги – отдельно о графической и отдельно о живописной составляющих выставки. В каталогах размещены не только полный список отобранных к показу работ и ряд репродукций, но и несколько текстов-отзывов студентов о днях практики, о впечатлениях от творческой работы в псковских пушкинских местах», – отметили в музее.

Планируется, что выставка «Первое впечатление», развёрнутая в музейном Научно-культурном центре (посёлок Пушкинские Горы, бульвар С. С. Гейченко, 1), будет работать до 8 сентября.

«Первая практика молодых художников-репинцев состоялась в «Михайловском» в 1957 году. Вместе с Гейченко у её истоков стоял выдающийся российский художник-график, друг Гейченко и музея, Василий Михайлович Звонцов. Для многих из молодых художников нынешняя михайловская выставка – первая встреча с широкой зрительской аудиторией. А каталоги, подготовленные к вернисажу, – первое официальное свидетельство их выставочной деятельности», – заключили в пресс-службе.