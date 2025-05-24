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Общество

«Комсомольская правда» отмечает 100-летие

«Комсомольская правда» отмечает 100-летие. Первый номер издания вышел 24 мая 1925 года, эта дата стала официальным днём рождения газеты.

Изображение из Telegram-канала Союза журналистов России

В Псковской области издателем «Комсомольской правды» является региональный медиахолдинг «Медиацентр 60».

Напомним, в конце апреля губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал большое интервью радио «Комсомольская правда». В частности, глава региона тогда рассказал о развитии туризма, механизмах помощи бойцам СВО, программе «Герои земли Псковской», развитии дорожной инфраструктуры и многом другом. Послушать интервью можно здесь.

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