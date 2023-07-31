Великолучанин выиграл в велогонке на Международных играх сурдлимпийцев
Великолучанин Иван Макаров выиграл гонку на 40 километров на Международных летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт», которые проходят в Уфе. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
Всего на играх «Мы вместе. Спорт» великолучанин сумел завоевать три медали. Сначала спортсмен занял второе место в индивидуальной гонке. 29 июля Иван Макаров пришёл вторым в групповой гонке на 100 километров. Сегодня в гонке-критериум на 40 километров он занял первое место.
Тренером спортсмена является Александр Филиппов.
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