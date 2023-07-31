Почти 900 тонн продукции не пропустил через границу в Псковской области Россельхознадзор

17:23, 31 июля 2023, ПАИ

Почти 900 тонн продукции животного происхождения с нарушениями ветеринарного законодательства пытались ввезти через Псковскую область на территорию Российской Федерации за полгода. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Так, за первое полугодие 2023 года сотрудники ведомства при осуществлении ветеринарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ в Псковской области и на постах ветеринарного контроля на российско-белорусском участке выявили 225 нарушений ветеринарного законодательства при перемещении продукции животного происхождения, кормов, а также животных.

С нарушениями на территорию Российской Федерации пытались ввезти:

3,8 тысячи тонн кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, кормов для товарного выращивания рыб, а также для непродуктивных животных;

более 380 тонн молочной и мясной продукции (сливочное масло, сухое обезжиренное молоко, сыры, йогурты, мороженое), готовую мясную продукцию в ассортименте, говядину (бескостная, на кости, в полутушах) и субпродукты говяжьи (путовый сустав, калтык), мясо птицы, свиную грудинку и корейку, коллаген, желатин;

почти 500 тонн рыбы, рыбо- и морепродукции (мороженая форель, скумбрия, сельдь, кижуч, окунь, филе судака и лосося, фарш из леща, чёрный палтус), рыбную продукцию (рыбная паутинка, соломка из вяленой рыбы, анчоусы, рыбные консервы в ассортименте), варёно-мороженые креветки и рыбий жир Омега 3.

Также сотрудники Россельхознадзора зафиксировали 23 нарушения при транспортировке живых животных: кошки, собаки, крупный рогатый скот, спортивная лошадь, пять килограмм живого мотыля и 50 пчелопакетов (медоносные пчёлы).

«Причинами запрета ввоза продукции стали отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара, невыполнение ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований ЕАЭС, нарушение правил оформления ветеринарных сопроводительных документов и ветеринарно-санитарных правил транспортировки продукции, а также несоответствие дат выработки товара, номера транспортного средства, пломб и другие нарушения», – отметили в ведомстве.