Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Почти 900 тонн продукции не пропустил через границу в Псковской области Россельхознадзор 

Почти 900 тонн продукции животного происхождения с нарушениями ветеринарного законодательства пытались ввезти через Псковскую область на территорию Российской Федерации за полгода. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Так, за первое полугодие 2023 года сотрудники ведомства при осуществлении ветеринарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу РФ в Псковской области и на постах ветеринарного контроля на российско-белорусском участке выявили 225 нарушений ветеринарного законодательства при перемещении продукции животного происхождения, кормов, а также животных.

С нарушениями на территорию Российской Федерации пытались ввезти:

  • 3,8 тысячи тонн кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, кормов для товарного выращивания рыб, а также для непродуктивных животных;
  • более 380 тонн молочной и мясной продукции (сливочное масло, сухое обезжиренное молоко, сыры, йогурты, мороженое), готовую мясную продукцию в ассортименте, говядину (бескостная, на кости, в полутушах) и субпродукты говяжьи (путовый сустав, калтык), мясо птицы, свиную грудинку и корейку, коллаген, желатин;
  • почти 500 тонн рыбы, рыбо- и морепродукции (мороженая форель, скумбрия, сельдь, кижуч, окунь, филе судака и лосося, фарш из леща, чёрный палтус), рыбную продукцию (рыбная паутинка, соломка из вяленой рыбы, анчоусы, рыбные консервы в ассортименте), варёно-мороженые креветки и рыбий жир Омега 3.

Также сотрудники Россельхознадзора зафиксировали 23 нарушения при транспортировке живых животных: кошки, собаки, крупный рогатый скот, спортивная лошадь, пять килограмм живого мотыля и 50 пчелопакетов (медоносные пчёлы).

«Причинами запрета ввоза продукции стали отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара, невыполнение ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований ЕАЭС, нарушение правил оформления ветеринарных сопроводительных документов и ветеринарно-санитарных правил транспортировки продукции, а также несоответствие дат выработки товара, номера транспортного средства, пломб и другие нарушения», – отметили в ведомстве. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 июля 2023

Псковская горбольница передала кожные антисептики на Херсонщину

31 июля 2023

Восемь километров дороги отремонтировали в Пыталовском районе

31 июля 2023

Движение транспорта ограничат на улице Коммунальной в Пскове с 31 июля

31 июля 2023

День памяти художника Антона Легашёва отмечают в Псковском музее-заповеднике

31 июля 2023

Об инструментах продвижения бизнеса в соцсетях расскажут участницам акселератора Lady007

31 июля 2023

Более 60 псковских семей получили единовременную выплату при усыновлении детей

31 июля 2023

Зачисление в курсанты состоялось в Псковском филиале университета ФСИН России

31 июля 2023

Маршрут автобуса № 3 продлят в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...