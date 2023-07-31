Сторож умер при обходе детского лагеря «Звёздный» в Невельском районе

16:06, 31 июля 2023, ПАИ

Ночной сторож умер при обходе территории детского лагеря «Звёздный» в Невельском районе. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В Центре детского отдыха и оздоровления рассказали, что в лагере «Звёздный» ночной сторож поздним вечером при обходе территории почувствовал себя плохо, присел на скамейку, позвонил начальнику лагеря и рассказал о своём самочувствии.

Прибывшая на место происшествия скорая медицинская помощь констатировала смерть 49-летнего работника. Проводится расследование несчастного случая.