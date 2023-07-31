Псковичам рассказали о расширении возможностей сервиса «Сведения об ИНН физического лица»

17:59, 31 июля 2023, ПАИ

Возможности онлайн-сервиса «Сведения об ИНН физического лица», размещённого на сайте ФНС России, расширены. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Отметим, что с помощью данного сервиса можно проверить наличие у физического лица ИНН, для чего необходимо выполнить минимум манипуляций и заполнить в предложенной форме ФИО, дату рождения и паспортные данные.

Теперь, используя возможности сервиса, налогоплательщики могут сформировать электронную выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН), подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.

Такая электронная выписка равнозначна бумажной, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Отметим, выписка из ЕГРН является официальным документом, подтверждающим присвоение ИНН. Таким образом, в случае, когда в государственный орган или организацию требуется представить ИНН, достаточно электронной выписки.