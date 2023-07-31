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Общество

В России проведут исследование готовности внедрения технологий ИИ

При поддержке Правительства в России стартовало исследование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта. Об этом сообщается на сайте Кабмина. 

Исследование проводится по поручению президента России, которое было дано по итогам прошлогодней конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Оно затронет 18 областей экономики и будет рассчитываться по восьми прикладным направлениям. Оценят применение ИИ в корпоративном управлении, уровень зрелости инфраструктуры и работы с данными, обеспеченность кадровыми ресурсами, а также принятие этических принципов применения ИИ, наличие отраслевой стратегии в сфере ИИ.

По словам заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, отечественный рынок ИИ-решений динамично развивается: в прошлом году он увеличился на 18 процентов и достиг почти 650 миллиардов рублей. «Необходимо сохранить заданный темп и повысить показатели отраслевого внедрения технологий. Проводимое исследование охватывает организации всех 89 субъектов страны, позволяет получить от них обратную связь для формирования перечня государственных мер по устранению существующих барьеров и созданию условий для внедрения ИИ-решений», – отметил вице-премьер.

Для участия в исследовании представителям отраслевых организаций необходимо пройти по ссылке. Результаты можно будет узнать на Национальном портале в сфере искусственного интеллекта. 

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