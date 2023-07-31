Годовалый ребёнок отравился хлором на дне рождения в Ленобласти
Следственный комитет и прокуратура устанавливают обстоятельства отравления парами хлора маленького ребёнка во Всеволожском районе Ленобласти, сообщает 47 News.
По предварительным данным, 28 июля ребёнок 2022 года рождения, находясь с родителями в банном комплексе во Всеволожске, получил отравление парами хлора. Взрослые с детьми отмечали день рождения у бассейна, когда детям стало плохо. Годовалую девочку госпитализировали, у других детей тоже проявились признаки отравления хлором, но госпитализация не потребовалась. Предположительно, бассейн в банном комплексе оказался перехлорированным.
В настоящее время жизни ребёнка ничего не угрожает. Прокуратура Всеволожска начала проверку с привлечением Роспотребнадзора. Специалисты дадут оценку соблюдению администрацией комплекса санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг в сфере отдыха, питания и оздоровления. СК Ленобласти организовал доследственную проверку.
«Городским и районным прокурорам дано поручение оценить состояние законности при предоставлении аналогичных услуг на поднадзорных территориях во всей Ленинградской области», – добавляют в прокуратуре.
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