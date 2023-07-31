Годовалый ребёнок отравился хлором на дне рождения в Ленобласти

19:19, 31 июля 2023, ПАИ

Следственный комитет и прокуратура устанавливают обстоятельства отравления парами хлора маленького ребёнка во Всеволожском районе Ленобласти, сообщает 47 News.

По предварительным данным, 28 июля ребёнок 2022 года рождения, находясь с родителями в банном комплексе во Всеволожске, получил отравление парами хлора. Взрослые с детьми отмечали день рождения у бассейна, когда детям стало плохо. Годовалую девочку госпитализировали, у других детей тоже проявились признаки отравления хлором, но госпитализация не потребовалась. Предположительно, бассейн в банном комплексе оказался перехлорированным.

В настоящее время жизни ребёнка ничего не угрожает. Прокуратура Всеволожска начала проверку с привлечением Роспотребнадзора. Специалисты дадут оценку соблюдению администрацией комплекса санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг в сфере отдыха, питания и оздоровления. СК Ленобласти организовал доследственную проверку.

«Городским и районным прокурорам дано поручение оценить состояние законности при предоставлении аналогичных услуг на поднадзорных территориях во всей Ленинградской области», – добавляют в прокуратуре.