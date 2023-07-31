Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта

20:32, 31 июля 2023, ПАИ

Фотоаппараты Canon, Fujifilm и Sony добавили в обновлённый список товаров для параллельного импорта, сообщает РИА Новости.

Кроме того, в перечень включили батарейки Duracell, бренды очков Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, а также запчасти для автомобилей Isuzu. При этом, как и планировалось, в список не попали контактные линзы Acuvue.

На прошлой неделе первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков сообщил об утверждении нового перечня товаров для параллельного импорта. Он уточнил, что документ скоро передадут в Министерство юстиции.

Весной прошлого года правительство легализовало параллельный импорт в условиях западных санкций. Список зарубежных товаров и производителей формирует Министерство промышленности и торговли. По оценке Федеральной таможенной службы (ФТС), с момента введения этого режима стоимость объема ввозимой продукции превысила 20 миллиардов долларов. Как отмечал глава ФТС Владимир Булавин, в основном это автомобили, станки и оборудование.

В министерстве уточнили, что для включения или исключения бренда из перечня существуют чёткие критерии. Если компания ушла с российского рынка, прекратила поставки и закрыла своё производство в России, то она попадает в список. Если же иностранные партнёры выполняют контрактные обязательства, их продукция в достаточном количестве представлена на рынке и её поставляют отечественным предприятиям – бренд из перечня исключают.

