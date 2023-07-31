Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Псковском районе
ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля произошло у деревни Назимово в Псковском районе, сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка».
Участники ДТП от госпитализации отказались.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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