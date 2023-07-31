В Ростовской области двухлетний ребёнок утонул в бассейне во дворе дома

23:14, 31 июля 2023, ПАИ

Двухлетний ребёнок утонул в бассейне во дворе своего дома в Ростовской области, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, трагедия произошла 29 июля текущего года во дворе домовладения в городе Сальске.

«Ребёнок 2021 года рождения <...>, оставшись без присмотра взрослых, упал в бассейн, наполненный водой, расположенный во дворе домовладения. Впоследствии его тело без признаков жизни было обнаружено родителями», – сказал представитель следствия.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначена судебно-медицинская экспертиза.

