В Ростовской области двухлетний ребёнок утонул в бассейне во дворе дома
Двухлетний ребёнок утонул в бассейне во дворе своего дома в Ростовской области, сообщает РИА Новости.
По данным следствия, трагедия произошла 29 июля текущего года во дворе домовладения в городе Сальске.
«Ребёнок 2021 года рождения <...>, оставшись без присмотра взрослых, упал в бассейн, наполненный водой, расположенный во дворе домовладения. Впоследствии его тело без признаков жизни было обнаружено родителями», – сказал представитель следствия.
Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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