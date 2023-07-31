Молодой парень угнал автомобиль в Великих Луках

22:47, 31 июля 2023, ПАИ

Молодой парень подозревается в угоне автомобиля в Великих Луках. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

21 июля в полицию обратился 43-летний местный житель и сообщил, что в ночь с 20 на 21 июля кто-то угнал его автомобиль ВАЗ-21013, который был припаркован в торце дома на улице Дьяконова.

В преступлении подозревается 22-летний житель Псковской области. Он дал признательные показания. Автомобиль изъят.

Возбуждено уголовное дело.