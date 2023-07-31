Много мёртвой рыбы обнаружили в Ловати в Великих Луках
Много мёртвой рыбы обнаружил великолучанин в реке Ловати, пишет портал Luki-News со ссылкой на местного жителя.
В одной из групп, посвящённых жизни города, великолучанин сообщил, что по пути на рыбалку он обнаружил большое количество мёртвой рыбы в реке Ловати.
«Видимо, кто-то сделал сброс чего-то химического. Очень надеюсь, что ответственные службы примут меры и проведут проверку», – написал местный житель.
В комментариях мнения великолучан разделились. Кто-то посчитал, что это происходит из-за сброса в воду опасных веществ, а кто-то – что это вина недобросовестных рыбаков, использующих электроудочки.
На данную проблему обратил внимание региональный комитет по природным ресурсам и экологии. Результаты проверки там пообещали предоставить в течение пяти дней.