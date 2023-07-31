Незавершённый строительный объект снесли в Великих Луках

23:19, 31 июля 2023, ПАИ

Незавершённый строительный объект снесли в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На исполнении в отделе судебных приставов в Великих Луках находились производства в отношении шести человек об обязании снести незавершённый строительный объект, расположенный на земельном участке в городе.

Как уточнили в ведомстве, должников ознакомили с постановлениями о возбуждении исполнительных производств и предупредили о взыскании исполнительского сбора. Судебный пристав-исполнитель вынес постановления о временном ограничении выезда должников из России. Требования исполнительных документов должники в срок, установленный для добровольного исполнения, не выполнили. Судебный пристав обязал их выплатить исполнительские сборы в размере 5 000 рублей.

Также должников предупредили об административной ответственности по части 1 статьи 17.15 КоАП РФ (неисполнение должником содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера в срок, установленный судебным приставом-исполнителем после вынесения постановления о взыскании исполнительского сбора).

Во избежание административного наказания великолучане снесли незавершённый строительный объект и оплатили исполнительский сбор в полном объёме, уточнили в пресс-службе.