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Общество

В России увеличили размер утилизационного сбора на автомобили

С 1 августа размер утилизационного сбора для легковых автомобилей в зависимости от объёма двигателя и возраста автомобиля вырастет в 2–4 раза, на грузовики — примерно в два раза. На модели легкого коммерческого транспорта ставки увеличиваются в 2,5–3,4 раза, на автобусы — в 2–5 раз, на электробусы — почти в девять. Об этом сообщает газета «Известия».

Фото: ПАИ

Для физических лиц, которые ввозят автомобили для личного пользования будет действовать льготный тариф, но с 1 августа его действие ограничат только одним автомобилем в год, за вторую ввозимую машину придется заплатить как юрлицо — по повышенным ставкам.

А если ввезённую иномарку, за которую заплатили по льготному тарифу, продадут в течение года, то собственник будет обязан доплатить — доведя льготную сумму сбора до повышенной.

Вице-президент и исполнительный директор Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Жигалов считает, что новые тарифы помогут сократить количество «серых» сделок на отечественном рынке. «Изменение правил начисления сбора для физлиц, которые ввозят автомобили для перепродажи, благотворно скажется на рынке», — отметил он.

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