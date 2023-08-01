Иностранца задержали за попытку дать взятку таможеннику в Себежском районе

09:53, 01 августа 2023, ПАИ

Водитель-экспедитор из Азербайджана подозревается в попытке дачи взятки сотруднику таможни в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 28 июля мужчина во время прохождения таможенного оформления на международном автомобильном пункте пропуска в Себежском районе пытался дать взятку в размере 300 евро сотруднику таможенной службы за беспрепятственный выезд из России с товаром без разрешительных документов, однако был задержан с поличным.

Следственные органы по материалам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Псковской области и Псковской таможни возбудили уголовное дело в отношении мужчины. Он подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику таможенной службы.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки сотруднику таможенной службы). Суд избрал для водителя меру пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.