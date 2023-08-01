96-ю годовщину со дня образования отмечают в Псковском районе

10:02, 01 августа 2023, ПАИ

96-ю годовщину со дня образования отмечают в Псковском районе сегодня, 1 августа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Наш район живёт, развивается и поступательно движется вперёд. И по праву гордится своим главным богатством – людьми, которые продолжают лучшие трудовые традиции своих предшественников и вносят достойный вклад в его социально-экономическое и духовное развитие, в сохранение мира, стабильности и согласия в обществе», – отметили в администрации.

Там поблагодарили жителей района за любовь и преданность родной земле, за труд и заботу о благополучии муниципалитета. «Очень важно, чтобы каждый из нас и дальше осознавал свою причастность к судьбе родного края, жил и работал во благо своей малой родины», – подчеркнули в администрации.

Также жителям муниципалитета пожелали крепкого здоровья, добрых и радостных событий, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и дальнейших свершений на благо Псковского района. «Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло и уют!» – заключили в администрации.