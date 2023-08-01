Определены победители премии «Мы вместе» в Псковской области

11:05, 01 августа 2023, ПАИ

Определены победители регионального этапа премии «Мы вместе» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном ресурсном центре добровольчества.

Эксперты международной премии провели дистанционную проверку заявок участников. В число победителей регионального этапа вошли 18 инициатив из Псковской области.

Волонтёры:

Номинация «Здоровье нации»:

I место – Людмила Голубкова.

Номинация «Первый поступок»:

I место – Дарья Иванова;

II место – Елизавета Васильева;

III место – Ярослав Малышев.

Номинация «Страна возможностей»:

I место – Кристина Коновалова;

II место – Ирина Фёдорова;

III место – Тахмина Шарапова.

Номинация «Территория для жизни»:

I место – Светлана Каканова;

II место – Алина Фёдорова;

III место – Елена Николаева.

Некоммерческие организации:

Номинация «Здоровье нации»:

I место – Псковская областная организация «Всероссийское общество инвалидов».

Номинация «Лидер социальных изменений»:

I место – «Команда 2018».

Номинация «Помощь людям»:

I место – Центр доступной абилитации «Добродея».

Номинация «Страна возможностей»:

I место – Псковская областная общественная организация «Центр развития кадрового потенциала»;

II место – Центр культуры «Юбилейный» Островского района;

III место – учреждение «Культура и досуг» Невельского района.

Номинация «Территория для жизни»:

I место – Дновский железнодорожный техникум.

Номинация «Медиапроект»:

I место – Лига молодёжи Псковской области.