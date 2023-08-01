Определены победители премии «Мы вместе» в Псковской области
Определены победители регионального этапа премии «Мы вместе» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в региональном ресурсном центре добровольчества.
Эксперты международной премии провели дистанционную проверку заявок участников. В число победителей регионального этапа вошли 18 инициатив из Псковской области.
Волонтёры:
Номинация «Здоровье нации»:
I место – Людмила Голубкова.
Номинация «Первый поступок»:
I место – Дарья Иванова;
II место – Елизавета Васильева;
III место – Ярослав Малышев.
Номинация «Страна возможностей»:
I место – Кристина Коновалова;
II место – Ирина Фёдорова;
III место – Тахмина Шарапова.
Номинация «Территория для жизни»:
I место – Светлана Каканова;
II место – Алина Фёдорова;
III место – Елена Николаева.
Некоммерческие организации:
Номинация «Здоровье нации»:
I место – Псковская областная организация «Всероссийское общество инвалидов».
Номинация «Лидер социальных изменений»:
I место – «Команда 2018».
Номинация «Помощь людям»:
I место – Центр доступной абилитации «Добродея».
Номинация «Страна возможностей»:
I место – Псковская областная общественная организация «Центр развития кадрового потенциала»;
II место – Центр культуры «Юбилейный» Островского района;
III место – учреждение «Культура и досуг» Невельского района.
Номинация «Территория для жизни»:
I место – Дновский железнодорожный техникум.
Номинация «Медиапроект»:
I место – Лига молодёжи Псковской области.