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Работа псковских онкологов получила высокую оценку федеральных экспертов

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Николая Петрова Минздрава России отметили положительную динамику в развитии онкологической службы Псковской области. Совещание по итогам визита экспертов в региональные учреждения здравоохранения состоялось под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

По оценке федеральных медиков, в Псковской области реализовано многое из рекомендаций прошлого года. Так, Псковский областной клинический онкологический диспансер оснащён современным диагностическим и хирургическим оборудованием, обеспечен необходимыми расходными материалами. Выросло число гистологических исследований, обрабатываемых в Пскове. Оптимизирована работа аппаратов МРТ, КТ и УЗИ-диагностики, в результате чего увеличен объём оказания помощи населению. Проведена большая работа в фармакологическом звене.

Высокую оценку получили и местные специалисты онкологического профиля, готовые и работающие над тем, чтобы внедрять самые современные технологии лечения. В частности, псковские хирурги успешно проводят сложнейшие операции. Ранее для таких манипуляций пациенты отправлялась в федеральные клиники. Растёт и объём органосохраняющих операций.

Вместе с тем отмечен высокий потенциал в совершенствовании онкологической службы в регионе. Рекомендации в этой части связаны с необходимостью дооснащения учреждений и кабинетов онкопрофиля, более активным использованием телемедицинских технологий и развитием преемственности на всех этапах работы с пациентами.

Отдельное внимание, по словам специалистов, следует уделить развитию Великолукского филиала Псковского областного клинического онкологического диспансера, а также первичных онкокабинетов в районных больницах.

Первый вице-губернатор поблагодарила федеральных экспертов за внимание к работе региональной онкологической службы: «Мы всегда чувствуем вашу поддержку. Консультации ли это, оперативная работа – любой шаг по оказанию помощи вы делаете мгновенно и за это вам спасибо. Мы, в свою очередь, понимаем всю значимость этого направления для сохранения здоровья населения региона, поэтому активно работаем над его развитием и модернизацией».

Напомним, группа экспертов НМИЦ онкологии имени Н. Н. Петрова Минздрава РФ работала в Псковской области на прошлой неделе. Специалисты посетили Псковский областной клинический онкологический диспансер, центр амбулаторной онкологической помощи Псковской городской поликлиники и первичный онкокабинет в Струго-Красненской межрайонной больнице, где оказали псковским коллегам методическую и практическую помощь в лечении и сопровождении пациентов с опухолевыми заболеваниями.

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