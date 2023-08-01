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Общество

Наталья Ильина рассказала о трёх приоритетных направлениях подготовки среди абитуриентов ПсковГУ

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина приняла участие в пресс-конференции Министерства науки и высшего образования РФ, посвящённой приёмной кампании 2023. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Фото ПАИ

«Первая топ-группа – «Информатика и вычислительная техника». Здесь огромный конкурс, но я добавлю, что здесь у нас сетевые программы с Ульяновским государственным техническим университетом. Также значительный конкурс на образовательную программу с двумя дипломами с Белорусским национальным техническим университетом. Внутри большой группы у нас впервые достаточно серьезный конкурс на «Электроэнергетику и электротехнику», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств». То есть впервые два диплома и большой проект Передовых инженерных школ показывает конкурс на эти группы», – рассказала Наталья Ильина.

Ко второй группе ректор отнесла «Государственное и муниципальное управление», «Рекламу и связи с общественностью» и «Лечебное дело». В третью группу вошли направления «Юриспруденция», «Менеджмент», «Лингвистика», «Экономическая безопасность», «Филология» и другие гуманитарные специальности.

Руководитель вуза также отметила, что в настоящее время в ПсковГУ подали документы 3262 абитуриента. Всего подано 17338 заявлений на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры. 

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