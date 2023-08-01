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Общество

Вода на 12 пляжах Псковской области не соответствует санитарным нормам

Качество воды на 12 пляжах Псковской области не соответствует требованиям СанПиН. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Фото: ПАИ

По данным исследования на 31 июля качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:

  • в реке Ловати в районе городского пляжа Великих Лук;
  • в реке Великой в районе городского пляжа Пскова;
  • в озере Кислое Великолукского района;
  • в озере Озерки Локнянского района;
  • в озерах Асцо и Сапожок Новосокольнического района;
  • в озере Жижицкое деревни Наумово и в реке Лусня посёлка Кунья;
  • в реке Сороти и в озёрах Кучане и Шаробыки Пушкиногорского района;
  • в реке Синей Красногородского района.

Следовательно, указанные зоны рекреации непригодны для отдыха.

Результаты лабораторных исследований управление направило в органы местного самоуправления указанных территорий для принятия мер по запрету эксплуатации зон рекреации.

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