Вода на 12 пляжах Псковской области не соответствует санитарным нормам
Качество воды на 12 пляжах Псковской области не соответствует требованиям СанПиН. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
По данным исследования на 31 июля качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:
- в реке Ловати в районе городского пляжа Великих Лук;
- в реке Великой в районе городского пляжа Пскова;
- в озере Кислое Великолукского района;
- в озере Озерки Локнянского района;
- в озерах Асцо и Сапожок Новосокольнического района;
- в озере Жижицкое деревни Наумово и в реке Лусня посёлка Кунья;
- в реке Сороти и в озёрах Кучане и Шаробыки Пушкиногорского района;
- в реке Синей Красногородского района.
Следовательно, указанные зоны рекреации непригодны для отдыха.
Результаты лабораторных исследований управление направило в органы местного самоуправления указанных территорий для принятия мер по запрету эксплуатации зон рекреации.
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