Вода на 12 пляжах Псковской области не соответствует санитарным нормам

12:37, 01 августа 2023, ПАИ

Качество воды на 12 пляжах Псковской области не соответствует требованиям СанПиН. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По данным исследования на 31 июля качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:

в реке Ловати в районе городского пляжа Великих Лук;

в реке Великой в районе городского пляжа Пскова;

в озере Кислое Великолукского района;

в озере Озерки Локнянского района;

в озерах Асцо и Сапожок Новосокольнического района;

в озере Жижицкое деревни Наумово и в реке Лусня посёлка Кунья;

в реке Сороти и в озёрах Кучане и Шаробыки Пушкиногорского района;

в реке Синей Красногородского района.

Следовательно, указанные зоны рекреации непригодны для отдыха.

Результаты лабораторных исследований управление направило в органы местного самоуправления указанных территорий для принятия мер по запрету эксплуатации зон рекреации.