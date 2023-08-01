Уникальные подробности проекта «Маленький принц» раскрыл директор Псковского планетария

12:56, 01 августа 2023, ПАИ

Инновационную театрализованную постановку «Маленький принц» покажут в Псковском планетарии. Секреты «звёздного» проекта приоткрыл директор учреждения, руководитель научно-просветительского проекта «Поехали» Владимир Колпаков в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Он отметил, что «Маленький принц» является совместным проектом Псковского планетария и Детской школы искусств Пскова. Главной особенностью представления Владимир Колпаков назвал участие детей театральной студии. Их подготовкой к представлению займётся руководитель студии детского театра Анастасия Коренцова. Кроме того, «фишками» нового проекта станут специально подобранные для шоу реквизит, декорации и мультимедийное и музыкальное сопровождение.

«Наш купол будет таким экраном, на котором покажут специально созданный ландшафт. То есть «Маленький принц» путешествовал по разным планетам, соответственно он будет в ландшафтах этих разных планет, разные красивые картинки», – рассказал Владимир Колпаков.

Кроме того, он отметил, что специально для проекта разработают авторскую музыку, а также смастерят кукол.

«Сейчас ребята из школы искусств всё это готовят, разрабатывают, придумывают. Чуть позже мы это будем обкатывать, смотреть, как это всё в планетарии сделать», – сказал директор Псковского планетария.

Программа рассчитана на подростковый возраст. Сеансы будут социальными и проходить в бесплатном формате. Будет проведено не менее восьми показов спектакля, которые смогут посмотреть порядка 650 школьников Пскова. В дальнейшем увидеть постановку смогут все дети Псковской области, так как проект социальный.