Почти 530 млрд рублей привлёк малый и средний бизнес в России за счёт поручительств

12:20, 01 августа 2023, ПАИ

Малый и средний бизнес привлёк с использованием поручительств Национальной гарантийной системы (НГС) 527 млрд рублей кредитных средств за полгода, сообщили в корпорации МСП, которая является оператором НГС.

Нынешние показатели превышают аналогичные прошлогодние на 225,1 млрд рублей (+74,6 %). Больше всего, 250,3 млрд рублей получили микропредприятия, на долю малого бизнеса пришлось 205,7 млрд рублей, средние предприятия привлекли 71 млрд рублей.

«Задача национальной гарантийной системы – поддержать бизнес, облегчив ему привлечение средств в свои предприятия. Одна из наших стратегических задач – помочь как можно большему числу предпринимателей, делая для них финансирование более доступным через различные инструменты, в том числе гарантийные. Масштабировав наш «зонтичный» механизм, мы смогли сделать кредиты доступными даже тем МСП-предприятиям, которым без него они были однозначно недоступны», – отметил гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич.

Среди регионов, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, где малый и средний бизнес получил при помощи инструментов НГС 101,1 и 36 млрд рублей финансовой поддержки соответственно, лидерами по итогам первого полугодия 2023 года стали Московская, Нижегородская и Свердловская области – 29,1, 24,8 и 21,5 млрд рублей соответственно.

В топ-10 субъектов РФ вошли также Новосибирская область (18,8 млрд рублей), Татарстан (16,6 млрд), Челябинская область (14 млрд), Башкортостан и Ростовская область (по 13,5 млрд рублей в каждом регионе).

В отраслевом разрезе лидерами по объёму полученной финансовой поддержки в первом полугодии 2023 года стали обрабатывающие производства (130,8 млрд рублей), транспортировка и хранение, сельское хозяйство (51 и 30,2 млрд рублей соответственно). При этом наибольший прирост зафиксирован в обрабатывающем производстве (+58,8 млрд рублей к аналогичному периоду прошлого года), строительстве (+54,7 млрд рублей), торговле (+47,4 млрд рублей), транспортировке и хранении, сфере гостиниц и общепита с показателями +32 и +10,6 млрд рублей соответственно.

Напомним, в Национальную гарантийную систему входят корпорация МСП, которая является её оператором, региональные гарантийные организации и МСП Банк. НГС помогает предпринимателям получать банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, если нет залога или его недостаточно. За ними можно обратиться в банки-участники механизма «зонтичных» поручительств корпорации МСП и РГО. Поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.