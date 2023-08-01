Пустошане собрали около 90 тысяч рублей на покупку медикаментов для участников СВО
В результате проведения благотворительной акции «Мы вместе», которая состоялась в воскресенье в городском парке Пустошки, было собрано 87 600 рублей. Об этом сообщает газета Пустошкинского района «Вперёд».
Денежные средства будут направлены на приобретение медицинских препаратов, необходимых в зоне проведения специальной военной операции.
«Посылки и письма от жителей района будут доставлены нашим землякам в ближайшее время», – сообщил глава района Юрий Кравцов.
Он также поблагодарил всех, кто принял участие в акции.
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