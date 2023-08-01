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Спорт

Турнир по пляжному волейболу в формате микст пройдёт в Пскове

Турнир по пляжному волейболу в формате микст, посвящённый Дню физкультурника и 100-летию волейбола в России, пройдёт в Пскове на городском пляже 12 августа. Об этом сообщается в группе Pskov Volleyball Club в соцсети «ВКонтакте».

Фото ПАИ

Формат микст подразумевает наличие в команде двух участников противоположного пола. Команды без предварительной заявки не допустят до соревнований. Участников разобьют на две категории: 2007 года рождения и старше, а также 2008 года рождения и младше. Судить соревнования будут сами игроки. Организаторы выбрали турнирную систему розыгрыша с выбыванием после двух поражений. В качестве вступительного взноса спортсменам необходимо внести 250 рублей. Победителей наградят грамотами и медалями.

Напомним, что недавно в Пскове прошёл открытый чемпионат по пляжному волейболу.

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