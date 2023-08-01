Дерби Псковской области рассудит бригада из Петербурга

13:24, 01 августа 2023, ПАИ

Матч на Кубок России по футболу между ФК «Псков» и «Луки-Энергия» рассудит петербургская бригада судей. Об этом сообщается в группе «ФК Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Санкт-петербургскую бригаду судей возглавит Ефим Рубцов. Помогут ему лайнсмены Антон Голубев и Роман Дмитриев. Резервным судьёй назначен пскович Владимир Артамонов. В качестве инспектора матча выступит калининградец Игорь Хомутников.

Напомним, что матч пройдёт в рамках первого раунда «Пути регионов» Кубка России по футболу и состоится в Пскове на стадионе «Машиностроитель» 2 августа в 19:00.