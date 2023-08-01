Газпромбанк открыл представительство в Псковской области

13:35, 01 августа 2023, ПАИ

В центре Пскова заработал первый офис обслуживания клиентов АО «Газпромбанк». В открытии площадки приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, руководители крупнейших компаний и предприятий региона, клиенты банка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Специалисты офиса осуществляют кассовое обслуживание физических и юридических лиц: производят операции по денежным переводам, ведению банковских счетов и вкладов, купле-продаже иностранной валюты и другое. Также здесь есть зал переговоров для обсуждения и оформления крупных сделок. В холле установлены банкоматы, доступ к ним открыт круглосуточно. В помещениях созданы комфортные условия для передвижения маломобильных групп граждан.

Клиенты из Псковской области уже несколько лет пользуются услугами банка дистанционно. По словам вице-президента АО «Газпромбанк», управляющей Северо-Западным филиалом банка Ольги Драгомирецкой, площадка для очного общения с клиентами позволит расширить перечень оказываемых банковских услуг населению региона.

Михаил Ведерников ознакомился с возможностями центра обслуживания клиентов.

АО «Газпромбанк» – один из крупнейших универсальных финансовых институтов России. В рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве банк участвует в финансировании крупных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Псковской области, а также содействует в развитии информационной системы «Государственные и муниципальные закупки Псковской области».