Опубликована программа празднования Дня ВДВ в Пскове
Праздничный концерт, выставка парашютов, полевая кухня и футбольный матч на Кубок России состоятся в День Воздушно-десантных войск Российской Федерации 2 августа. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда в Пскове».
Основной площадкой празднования Дня ВДВ в Пскове станет Зелёный театр. Для гостей мероприятия под открытым небом пройдёт заключительная часть Всероссийского фестиваля-конкурса «Во славу десантного братства» – гала-концерт «Творческий десант».
С 12:00 на сцене Зелёного театра будут звучать песни в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Голубые молнии» и других псковских исполнителей.
Также для гостей организаторы подготовят выставку образцов вооружения Воздушно-десантных войск и полевую кухню.
Памятные митинги
В Пскове пройдёт ряд митингов и церемоний возложения цветов к памятникам и стелам воинской славы. Обращаем внимание, что время может быть изменено.
В 8:00 церемония возложения цветов в честь 93-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России «Навеки в памяти людской» пройдёт у памятника «Купол» в Черёхе.
В 8:30 у стелы на площади Героев-десантников состоится возложение цветов «Их славе память потомков верна». В это же время пройдёт митинг и церемония возложения цветов «Патриотизм – имя собственное» на улице 128-й Стрелковой Дивизии у бюстов воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ.
В 9:00 пройдёт торжественный молебен о воинах-десантниках в храме святого благоверного князя Александра Невского на улице Мирной, 1.
В 10:00 состоится митинг с возложением цветов у КПП 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, у бюста создателя современных Воздушно-десантных войск и Героя Советского Союза, генерала армии В. Ф. Маргелова на одноименной улице.
Спортивные мероприятия
В 19:00 на стадионе «Машиностроитель» состоится футбольный матч на Кубок России по футболу между футбольным клубом «Псков» и командой «Луки-Энергия».
Вход на спортивное мероприятие свободный.
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