Опубликована программа празднования Дня ВДВ в Пскове

15:42, 01 августа 2023, ПАИ

Праздничный концерт, выставка парашютов, полевая кухня и футбольный матч на Кубок России состоятся в День Воздушно-десантных войск Российской Федерации 2 августа. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда в Пскове».

Основной площадкой празднования Дня ВДВ в Пскове станет Зелёный театр. Для гостей мероприятия под открытым небом пройдёт заключительная часть Всероссийского фестиваля-конкурса «Во славу десантного братства» – гала-концерт «Творческий десант».

С 12:00 на сцене Зелёного театра будут звучать песни в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Голубые молнии» и других псковских исполнителей.

Также для гостей организаторы подготовят выставку образцов вооружения Воздушно-десантных войск и полевую кухню.

Памятные митинги

В Пскове пройдёт ряд митингов и церемоний возложения цветов к памятникам и стелам воинской славы. Обращаем внимание, что время может быть изменено.

В 8:00 церемония возложения цветов в честь 93-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск России «Навеки в памяти людской» пройдёт у памятника «Купол» в Черёхе.

В 8:30 у стелы на площади Героев-десантников состоится возложение цветов «Их славе память потомков верна». В это же время пройдёт митинг и церемония возложения цветов «Патриотизм – имя собственное» на улице 128-й Стрелковой Дивизии у бюстов воинов-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го полка Псковской дивизии ВДВ.

В 9:00 пройдёт торжественный молебен о воинах-десантниках в храме святого благоверного князя Александра Невского на улице Мирной, 1.

В 10:00 состоится митинг с возложением цветов у КПП 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, у бюста создателя современных Воздушно-десантных войск и Героя Советского Союза, генерала армии В. Ф. Маргелова на одноименной улице.

Спортивные мероприятия

В 19:00 на стадионе «Машиностроитель» состоится футбольный матч на Кубок России по футболу между футбольным клубом «Псков» и командой «Луки-Энергия».

Вход на спортивное мероприятие свободный.