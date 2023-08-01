Мокрота и синюшность губ: псковичам назвали симптомы рака лёгких

15:49, 01 августа 2023, ПАИ

Кто находится в группе риска по заболеванию раком лёгких, рассказал главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Группа риска не будет сильно отличаться от других заболеваний», – отметил Александр Юров, добавив, что в основном заболеванию подвержены те, кто не соблюдает здоровый образ жизни.

По его словам, среди особых факторов – употребление крепких спиртных напитков, курение, причём не только сигарет, но и трубки, открытого табака, смол, кальяна, а также электронных сигарет. «Также ещё есть лица, которые имеют наследственность. Хотя у нас только 4 % наследственных раков», – подчеркнул Александр Юров, добавив, что если у ближайших родственников пациента есть рак лёгкого, то риск возникновения вырастет до 18 %.

Помимо этого, в группе риска находятся работающие во вредных условиях труда. Заболеванию больше всего подвержены люди в возрасте от 55 до 75 лет. Главврач онкодиспансера призвал жителей региона внимательнее относиться к своему здоровью и ежегодно проходить диспансеризацию и профосмотры, в рамках которых можно пройти рентген и флюорографию.

Из основных симптомов Александр Юров перечислил потерю веса, истощение, повышенную одышку при состоянии покоя, цианоз [синюшность. – ПАИ] губ, кашель, мокроту коричневого цвета со сгустками крови, уплотнения в районе ключицы или шеи и головокружение.

При наблюдении такого состояния главврач медучреждения призвал псковичей обращаться к специалистам.